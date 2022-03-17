احتفالا بعيد الأم.. حسين الجسمي يطرح اغنية “أمي جنة”/ فيديو

طرح النجم حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “أمي جنة”، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: “أمي جنة الله يقول.. أمي علمتني الأصول.. أمي بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمي أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد.. أمي أحلى من الورد.. كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من ايديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحچيها.. ما أقلك.. أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف”.

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية من ألحانه بعنوان “أنتي أعيادي”، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد.