في عيد "المساخر".. اختراق ايراني للحاسوب الشخصي لرئيس الموساد وزوجته في "أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل"
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“نحذر الجميع من المجيء إلى هنا.. إنها مصيدة”.. شهادات مرتزقة تم جلبهم للقتال في أوكرانيا/ فيديو
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