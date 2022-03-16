السيسي يعمّق التطبيع.. توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومصر، وتدشين خط طيران جديد لشرم الشيخ

اتفقت إسرائيل ومصر أمس الثلاثاء على توسيع رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، وتدشين خط جديد من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك ابتداء من عيد الفصح اليهودي الشهر القادم.

وبحسب القناة “13” العبرية، فإن مناقشة هذا الموضوع قد تمت خلال اجتماع رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار بالموضوع.

وقال القناة إنه قد تم، خلال الأيام الماضية، اعداد تسوية بين البلدين الى جانب اتفاقية أمنية ستتيح تشغيل خط الطيران هذا، واتفق على ذلك خلال زيارة بعثة إسرائيلية إلى مصر ضمت مسؤولين من جهاز الشاباك والأمن القومي.

وقد عقّب رئيس الحكومة بينيت على هذه الاتفاقية بالقول، إن الحديث يدور عن خطوة إضافية نحو تسخين اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

وبرأي بينيت :” ان التعاون بين البلدين، يتوسع في مجالات عديدة وهذا يدعم كلا الشعبين واستقرار المنطقة. إسرائيل تتجه نحو الانفتاح الى دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف طويل الأمد هو اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، لذلك في كلا الجانبين نحتاج للاستثمار بتقوية هذه العلاقة، وهذا ما نقوم به. أشكر جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي دفع لصياغة اتفاقية أمنية أتاحت تشغيل هذا الخط”.