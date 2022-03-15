وزارة التربية تمدد التسجيل لامتحان الثانوية العامة حتى الخميس المقبل

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان العام للثانوية العامة لعام 2022 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، ولمدة يومين بدءًا من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 3 / 2022، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 17 /3/ 2022.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الوزارة اكد أن الدفع الإلكتروني لا يزال متاحًا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

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