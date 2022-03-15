3 شهداء برصاص العدو اليوم.. نادر ريان من مخيم بلاطة بنابلس، وعلاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس ، وسند الهربد من النقب

استشهد ،صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان صباح اليوم برصاص جيش وشرطة الاحتلال اثنان منهم في نابلس ورام الله وواحد في مدينة رهط في النقب.

فقد استشهد الفتى نادر هيثم ريان 17 عاما برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة قرب نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة، حيث أصيب الفتى هيثم برصاص الاحتلال في الصدر وجرى نقله الى مستشفى رفيديا في المدينة قبل ان يعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في المخيم، حيث أصيب 3 مواطنين بجروح احداها خطيرة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن ريان بعد إصابته ونقله لمستشفى رفيديا، ثم الإعلان عن استشهاده بعد وقت قصير.

وأعلن الهلال الأحمر عن إصابة طفل (14 عاما) بجراح خطيرة خلال المواجهات مع الاحتـلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية إصابة ما لا يقل عن 3 مواطنين آخرين، خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل المطارد عمار عرفات في مخيم بلاطة شرق نابلس، قبل أن تتمكن قوة خاصة من اقتحام منزله واعتقاله.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت في محيط المنزل، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم ومحيطه.

وقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدن متفرقة من الضفة الغربية، طالت ما لا يقل عن 17 مواطنًا.

وفي بلدة يعبد جنوب جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 8 مواطنين منهم 6 أسرى محررين، هم: مجدي العمارنة، خالد العطاطرة، ناصر العطاطرة، يوسف مشارقة، محمد بعجاوي، محمد ميتاني، والشابين: نور عطاطرة، أيوب انفيعات.

كما استشهد شاب، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا قرب القدس المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد هو الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، وقد أصيب برصاصة حي في الرأس، كما أصيب 6 شبان آخرين برصاص الاحتلال (الحي)، وجميعهم نقلوا للعلاج في مجمع فلسطين الطبي

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه المواطنين خلال اقتحامها المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام ومحمد أبو لطيفة، مشيرةً إلى أن قوات خاصة شاركت بعملية الاقتحام للمخيم.

وفي سياق متصل استشهد الشاب سند سالم الهربد (27 عامًا)، من سكان النقب بالداخل المتحل عام 48، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة اعتقاله إلى جانب آخر.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن قوة خاصة من ما يسمى “حرس الحدود” نفذت عملية اعتقال في بلدة رهط بالنقب المحتل لاثنين من الفلسطينيين، وخلال العملية تم إطلاق الذخيرة الحية ما أدى لاستشهاد أحدهما.

وقد ادعت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب هو من بادر بإطلاق النار من مسدس خلال محاولة اعتقاله، وعلى إثر ذلك أصيب بجروح حرجة وقتل في المكان على إثرها.

كما ادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، ونشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة الشهيد.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن جهاز الأمن العام “الشاباك” قد شارك في عملية الاعتقال لمن وصفهم بـ “الإرهابيين”، في إشارة منه إلى أن العملية جرت على خلفية “قومية”.

ويشهد النقب الفلسطيني منذ مطلع يناير/ كانون ثاني المنصرم هبة ضد هجمة تحريش وتجريف يتعرض لها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، فيما تنفذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات لمحاولة النيل من الهبة الشعبية في النقب وتمرير مخططاتها الاقتلاعية.

وأعلن وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “زئيف ألكين”، أمس عن استئناف أعمال “التشجير” الاستيطاني للأراضي الفلسطينية في النقب المحتل، خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل ضمها لأملاك الصندوق القومي الإسرائيلي.

وبالتزامن فقد شن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين، طالت أكثر من ١٣ مواطنا فلسطينيا من مختلف المناطق.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق خلال التصدي لاقتحام جيش الاحتلال لبلدة يعبد بجنين، وهو ما ادى الى اندلاع مواجهات مع الاحتلال.

وبالمجمل فقد اصبحت حصيلة المعتقلين كما يلي..

١. المحرر مجدي العمارنة- يعبد جنوب جنين

٢. المحرر نور محمد عطاطرة- يعبد

٣. المحرر أيوب انفيعات- يعبد

٤. صهيب بلاسمة- سلفيت

٥. فالح عمران- سلفيت

٦. مؤمن فالح عمران- سلفيت

٧. مصعب اشتية- سلفيت

٨. محمود أمين عواد- سلفيت

٩. المحرر خالد صبحي عطاطرة- يعبد

١٠. المحرر ناصر خالد عطاطرة- يعبد

١١. المحرر يوسف مشارقة- يعبد

١٢. المحرر مجد بعجاوي- يعبد

١٣. المحرر محمد ميتاني- يعبد