في عيد "المساخر".. اختراق ايراني للحاسوب الشخصي لرئيس الموساد وزوجته في "أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل"
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جرينتش+2 01:05
روسيا ترد الصاع صاعين.. وتعلن فرض عقوبات على بايدن، وتُدرج وزيري الخارجية والدفاع وآخرين على قائمة المحظورين
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