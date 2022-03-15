توقيف صاحب شركة بتهمة تزوير وثائق لأشخاص خارج الأردن

قرَّر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف صاحب شركة 14 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بعد اتِّهامه بإجراء فحوصات طبية وتوقيع اتفاقيات وعقود عمل عن أشخاص مقيمين خارج الأردن.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنَّ شخصينِ من جنسية عربية أرسلا جوازي سفرهما إلى المشتكى عليه لغايات إصدار تصاريح عمل لهما ليتمكن من استقدامهما إلى المملكة.

وأضافت أنَّ المشتكى عليه تمكَّن وبمساعدة أشخاص آخرين من إجراء الفحص الطبي وإصدار شهادة به وتقديم المعاملة ودفع رسومها، رغم أنَّ أصحاب العلاقة غير موجودين، مستغلا فترات الازدحام وتصويب الأوضاع.

وقالت الهيئة إنَّه تبين قيام المتَّهم بتمزيق صفحات من جواز السَّفر التي وصلت إليه والتي تحمل ختم المغادرة لإيهام الموظفين المختصين أن هؤلاء العمال موجودين داخل الأردن وأنهم لم يغادراه سابقا، حيث يشترط لإصدار هذا النوع من التصاريح تواجد العامل.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة مسبقًا.

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