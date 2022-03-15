تأخير بدء الدوام الرسمي غدا الأربعاء والخميس الى العاشرة صباحا

قرَّر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة ليومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافقين 16 و 17 آذار إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.

كما فوَّض رئيس الوزراء الصَّلاحيَّات للمحافظين ومدراء التَّربية والتعليم في المحافظات لاتخاذ القرار المناسب حول الدوام في اليوميّن المذكورين ، وبحسب مقتضى الحال.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت في وقت سابق تأجيل بدء دوام مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة والمدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة أونروا والبرامج الدولية يوم غد الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يأتي حفاظا على سلامة الجميع؛ نظرا للأحوال الجوية المتوقعة واحتمال تشكل الصقيع.