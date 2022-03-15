اياد علاوي يعزي برحيل الشريف علي بن الحسين

جاءنا، امس الاثنين، البيان التالي من المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي..

**تقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته لابناء الشعب العراقي الكريم بوفاة راعي الحركة الملكية الدستورية في العراق، الشريف علي بن الحسين.

واستذكر سيادته مناقب المغفور له بوصفه شخصيةً وطنية عُرفت بمواقفها الوسطية ورفضهِا ومقارعتها للقوى الدكتاتورية ونضالها لأجل بناء دولة المؤسسات الرصينة.

واوضح الدكتور علاوي ان العراق افتقد برحيل الشريف علي بن الحسين احد رجالات الحكمة و الاعتدال مبتهلاً الى المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون