وفقا لقناة الميادين.. حرس الثورة الايراني يجندل اربعة ضباط صهاينة جراء قصفه المقر الأمني المركزي للموساد في أربيل

المصدر: الميادين نت

كشفت مصادر موثوقة لقناة الميادين، امس الأحد، أنّ المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قُصف فجر امس في كردستان العراق، هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانوياً لجهاز الموساد الإسرائيلي.

وأكدت المصادر “قتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم امرأة، إضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حالة خطرة”.

وأوضحت أنّ “هذا المقر ذاته كان مسؤولاً عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة”.

وأشارت المصادر إلى أنّه في الـ 14 من شباط/ فبراير الماضي، انطلقت 6 مسيّرات إسرائيلية من قلب كردستان العراق واستهدفت معسكراً في كرمنشاه الإيرانية، مضيفةً أنّه “نتيجة ذلك العدوان الإسرائيلي تعرّضت إيران لخسائر في معسكر كرمنشاه”.

وتابعت المصادر: “أجهزة الرصد الإيرانية وأجهزتها الأمنية تأكدت من أنّ مقر القيادة قرب مصيف صلاح الدين كان صاحب القرار والتنفيذ”.

وقالت: “القصف الصاروخي الإيراني اليوم (امس) استهدف المقر الاستخباري العسكري ذاته في كردستان بشكلٍ دقيقٍ وأكيد”.

وأعلن حرس الثورة في إيران، اليوم، أنّه استهدف “مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية” في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام “صواريخ قوية ودقيقة”.

وليل أمس الاول السبت، أفاد مراسل الميادين في بغداد بسقوط عدة صواريخ في محيط قاعدة حرير الأميركية قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته “العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية”، في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة واستهداف “المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني” في اربيل.

**بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف “المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني” بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.