وفقا لقناة الميادين.. حرس الثورة الايراني يجندل اربعة ضباط صهاينة جراء قصفه المقر الأمني المركزي للموساد في أربيل
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وزارة الخارجية تدعو الاردنيين المتبقين في اوكرانيا التزام الحيطة والحذر
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