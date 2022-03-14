رجعت الشتوية.. أجواء باردة جدًا اليوم الاثنين، وتوقعات بتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 900 متر غدًا

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

وبحسب التقرير تتعمق يوم غدٍ الثلاثاء، الكتلة الهوائية شديدة البرودة قطبية المنشاً، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل دون معدلاتها العامة بحوالي (9-11) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية.

ونتيجة للانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، ويحتمل حدوث تراكمات خفيفة ومحدودة فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي الخميس، درجات الحرارة ارتفاعها، مع بقائها دون معدلاتها العامة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 الى درجة مئوية واحدة، وفي غرب عمان 5 – 0، وفي المرتفعات الشمالية 3 الى -3، وفي مرتفعات الشراة 7 الى -4، وفي مناطق البادية 12 الى -2، وفي مناطق السهول 8 – 1، وفي الاغوار الشمالية 15 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 8، وفي البحر الميت 19 – 7، وفي خليج العقبة 18 – 7 درجات مئوية. –(بترا)

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