وفقا لقناة الميادين.. حرس الثورة الايراني يجندل اربعة ضباط صهاينة جراء قصفه المقر الأمني المركزي للموساد في أربيل
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جرينتش+2 03:43
رجعت الشتوية.. أجواء باردة جدًا اليوم الاثنين، وتوقعات بتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 900 متر غدًا
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