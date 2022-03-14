البلبيسي: مواصلة الإجراءات التخفيفية وعودة الأجواء الروحانية في رمضان

وفقا لقناة الميادين.. حرس الثورة الايراني يجندل اربعة ضباط صهاينة جراء قصفه المقر الأمني المركزي للموساد في أربيل
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