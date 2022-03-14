البلبيسي: مواصلة الإجراءات التخفيفية وعودة الأجواء الروحانية في رمضان

صرح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنه سيكون هناك إجراءات تخفيفية قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي.

وقال خلال مداخلته على “راديو هلا”، إنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك العودة إلى الأجواء الروحانية والرمضانية السابقة، فكلما كان الوضع الوبائي جيدا سكون هناك دفع باتجاه المزيد من الإجراءات التخفيفية على المواطنين، وهذا لن يحدث إلّا في حال تم الالتزام بأخذ المطاعيم واتباع الإجراءات الوقائية من التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وأضاف أن هناك انخفاضا في أعداد المطعمين خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 15%، وعليه لابد من التشجيع على أخذ جرعات المطاعيم جميعها حتى نصل إلى شهر رمضان بوضع مريح.

وبين أن الوضع الوبائي جيد في المملكة، حيث انخفضت نسبة الإصابات خلال الأسبوع الماضي 36% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما انخفضت الوفيات بنسبة 21%.

ولفت البلبيسي بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد فحوصات بي سي آر، بنسبة 40% وهو ما عمل على زيادة نسبة الإيجابية في الإصابات بنسبة قليلة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقال إن نسب الإيجابية ارتفعت قليلاً لأنه تم التوقف عن فحص القادمين من الخارج عبر المعابر والمطار، وبقيت الفحوصات على الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الإصابة أو المخالطين للمصابين، متوقعا أن تكون نسب الإيجابية خلال الأسبوع الحالي أقل من 20%.