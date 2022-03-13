نيكول سابا: هكذا اختارني “الزعيم” لبطولة فيلم “التجربة الدنماركية”

من أجمل الأفلام الكوميدية التي شاهدناها قبل سنوات، ولا نزال نضحك ونستمتع بها فيلم “التجربة الدنماركية” للفنان الكبير عادل إمام، الذي قدم من خلاله الفنانة نيكول سابا للجمهور كممثلة لأول مرة، في دور الضيفة الدنماركية “أنيتا”.

وقالت نيكول سابا، خلال استضافتها في برنامج “أحلى كلام” الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر قناة الحياة : عندما أفكر في فيلم “التجربة الدنماركية” أتذكر زمن الشغل الحلو، أصالة أكثر، واستفادة بكل دقيقة من الفنانين الكبار الذين عملت معهم، وحسابات ليست موجودة الآن.

‎وردا على سؤال عن أول لقاء جمعها بعادل إمام قالت : طبعا أتذكره، كنت في المسرح لمشاهدة مسرحيته “بودي جارد”، وجلست في الصف الأول، وكان يتابع ردود أفعالي أثناء عمله على المسرح.

‎وأضافت : كنت مرعوبة عندما دخلنا الكواليس وتوجهنا لغرفة عادل إمام ،كان الإحساس تدي لا يوصف، وفي رأيي ان عادل إمام لن يتكرر، فهو قادر على تحليل شخصيتك ومعرفة هل أنت مناسب أو غير مناسب ومعرفة مدى ذكائك من نظرة واحدة بعينيه.

‎وكان فيلم “التجربة الدنماركية” قد عرض لأول مرة في السينما خلال شهر أغسطس من عام 2003، وتدور أحداثه حول “قدري المنياوي” وزير الشباب والرياضة، الذي يستضيف الفتاة الدنماركية “أنيتا” في الفيلا الخاصة به، في إطار التبادل الثقافي بين البلدين، ليبدأ أولاده في محاولة التقرب منها، كما ينجذب الوزير لانفتاحها الثقافي في سياق الأحداث الكوميدية.

‎يذكر أن فيلم “التجربة الدنماركية” من تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس، وقد شارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من : نيكول سابا، مجدي كامل، خالد سرحان، تامر هجرس، أحمد التهامي، سامي سرحان، أحمد راتب، طلعت زكريا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.