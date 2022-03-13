توفر الأدوية بنسبة 95% في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

أكد مدير مديرية التزويد والمشتريات في وزارة الصحة، ماهر الزيود توفّر الأدوية المزمنة والعادية كافة، في مستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المملكة.

وأضاف الزيود، في تصريح لوكالة بترا اليوم الأحد، أن الأدوية متوفّرة بنسبة 95% بجميع أنواعها.

وبين أنه في حال لم يجد المريض المؤمن صحيا وفقا لنظام التأمين الصحي الدواء الأصلي أو البديل عنه، يستطيع صرف الدواء من صيدليات القطاع الخاص من خلال نموذج وصفة طبية يكتبها الطبيب المتخصص، ويتم ختمها من صيدلية المستشفى أو المركز الصحي بأن العلاج غير متوفر، وكذلك ختم آخر “يشترى على حساب التأمين الصحي”، إذ يتم صرفه على حساب التأمين الصحي.