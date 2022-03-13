“الصحة” تُسجل 77 وفاة و25502 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 13959 والاصابات 1,680,179

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 77 وفاة و25502 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي العاشر الممتد من 5 إلى 11 آذار، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 13959 وفاة و1680179 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 22.02 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18954، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 536 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 623، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 421.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 10 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 21 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 35475 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1647266.

كما أشار إلى إجراء 115826 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16499905.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4711096 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4408679 شخصا، والجرعة الثالثة 608358 شخصا.

وفي التفاصيل، قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي العاشر لعام 2022 والممتد من 5 إلى 11 آذار الحالي سجل 25502 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 39979 إصابة للأسبوع الوبائي التاسع وبانخفاض حوالي 36 بالمئة.

وأضاف الدكتور البلبيسي، لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، أنه سجل في الأسبوع العاشر 77 وفاة مقارنة مع 97 وفاة خلال الأسبوع الوبائي التاسع الماضي وبنسبة انخفاض 21 بالمئة. ولفت إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية انخفضت بنسبة 41 بالمئة، حيث بلغ عدد فحوصات الـ”بي سي آر” التي تم إجراؤها خلال الأسبوع العاشر 115826 فحصا، مقارنة مع 196406 فحوصات، مشيرا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوع العاشر 22 بالمئة مقارنة مع 20.4 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي التاسع وبارتفاع حوالي 8 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 421 مقارنة مع 603 خلال الأسبوع التاسع وبنسبة انخفاض حوالي 30 بالمئة.

وحول الحالات النشطة في الأسبوع العاشر، قال البلبيسي إن عدد الحالات النشطة بلغت 18954 حالة، مقارنة مع 67959 حالة خلال الأسبوع التاسع، وبانخفاض حوالي 72 بالمئة، مبينا أن السبب يعود إلى بدء احتساب فترة العزل 5 أيام اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

وبين أن نسبة الإصابات بين الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما 19 بالمئة، مقارنة مع 26 بالمئة، خلال الأسبوع السابق، أما نسبة الإصابات بين الفئة العمرية من 6 إلى 9 أعوام 4 بالمئة مقارنة مع 8 بالمئة خلال الأسبوع السابق.

وحول البرنامج الوطني للتطعيم، أوضح البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع العاشر بلغت 17302 للجرعة الأولى، والجرعة الثانية 22917، أما الجرعة الثالثة 25174، بمجموع 65393 مقارنة مع 76523 خلال الأسبوع التاسع، وبنسبة انخفاض حوالي 15 بالمئة.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4712607 وبنسبة 73 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق، أما المجموع الكلي للجرعة الثانية 4411031 وبنسبة 69 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق.