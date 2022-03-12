شيرين عبدالوهاب تبكي بمهرجان الكويت والجمهور يتعاطف/ فيديو

تصدرّت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم السبت، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدمت حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة، ضمن حفلات مهرجان فبراير بالكويت الذي لاقى حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا .

وقد ظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة، كانت عبارة عن «بنطلون جلد وسويت شيرت»، وهذا الأمر لفت انتباه الجمهور بشكل كبير، خاصة مع ظهورها بزيادة في الوزن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن شيرين انهارت ودخلت في نوبة من البكاء أثناء الحفل، وجرى تداول فيديو لها من الحفل وهي تبكي متأثرة للغاية، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير ،ويشجعها كي تتخطى هذا الموقف.

وقدمت «شيرين» خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني المميزة والمحببة لدى جمهورها ومنها «على بالي»، و«كلها غيرانة»، و«إيه إيه» و«مش عايزة غيرك أنت».

يذكر أن هذه هى الحفلة الأولى للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتشار أخبار مؤخرًا بشأن عودتها مرة أخرى إلى طليقها الفنان حسام حبيب، والتى كانت قد نفتها من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، قائلة: «تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية وأنها تحمل من يروّج لها وينشرها المسئولية القانونية، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها لعدم الالتفات الى هذا كله، إذ أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».