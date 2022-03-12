زيادة الإقبال على العمرة بعد الاجراءات التخفيفية بالأردن والسعودية

توقع رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر، بلال روبين، تزايدا بإقبال المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة وفي شهر رمضان، وذلك بعد الإجراءات التخفيفية التي بدأت بتطبيقها الحكومة أخيراً، والغاء الاشتراطات السعودية على القادمين من الخارج، ورفع الاجراءات الاحترازية بالمسجدين الحرام والنبوي.

وقال روبين لوكالة (بترا)، إن أعداد المعتمرين الذين غادروا الاردن براً وجواً لأداء مناسك العمرة منذ بداية العام الحالي وصلت الى قرابة 25 ألف معتمر، لافتاً الى أن هذه الأعداد ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة لجائحة كورونا.

وبين أن تكلفة رحلة العمرة براً بالوقت الحالي تبلغ 225 ديناراً للشخص، مشيراً الى أنه في شهر رمضان لن ترتفع الأسعار كثيراً حيث ستصل تكلفة الرحلة الى قرابة 275 ديناراً للشخص.

وفيما يخص الاجراءات الاحترازية الجديدة التي تم رفعها من قبل السعودية، اوضح روبين أنه تم إلغاء شرط فحص “البي سي آر” للقادمين الى السعودية، والسماح بالصلاة في الحرم دون تصريح، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي الشريف.

واضاف انه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول الى المسجدين الحرام والنبوي، وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة للقادمين من الخارج، وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على المعتمرين. ودعا روبين الى إعفاء شركات الحج والعمرة والمكاتب السياحية كافة، من رسوم تراخيص وزارة السياحة والآثار وامانة عمان والبلديات، اضافة الى تقديم قروض ميسرة لهم. وكانت الحكومة قد بدأت منذ بداية شهر آذار الحالي بتطبيق حزمة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، منها إلغاء فحص “بي سي آر” للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

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