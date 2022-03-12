الجيش الروسي يتابع انتصاراته ويتقدّم اليوم السبت بثبات في العمق الأوكراني ويقترب أكثر فأكثر من العاصمة كييف

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، في نبأ عاجل لها صباح اليوم السبت، بأن شركة “ماكسار” الأمريكية نشرت صورًا جديدة لأقمار صناعية تظهر حشود روسية كثيفة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد رصدت الصور أن قاذفات الصواريخ في القافلة اتخذت مواقع هجومية، مما يظهر أن هناك معركة طويلة للسيطرة على العاصمة دخلت مراحلها الأولى، كما رصدت الصور آليات عسكرية أخرى في القافلة توارت داخل مناطق مدنية وغابات لتجنب الهجمات الأوكرانية.

وتهاجم القوات الروسية كييف من جهات الشمال والغرب والشرق، بحسب ما يقول القادة الأوكرانيين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأنه يمكن أن تخضع كييف لحصار روسي قريب، لتواجه مصير مدن أخرى مثل ماريوبول وخاركيف وسومي، التي تعاني من انقطاع الماء والكهرباء منذ أكثر من 11 يوما.

وكانت شركة أمريكية خاصةٌ قد اعلنت إنَّ صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، امس الجمعة أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

كما أضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني، وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف. ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق بشكل مستقل، من اللقطات التي ظهرت في الصور.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه موقع شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية، أن روسيا أعادت نشر قافلة عسكرية ضخمة على مقربة من العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أظهرته صور التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لشركة أمريكية.

حيث كان آخر ظهور للقافلة الروسية في منطقة قريبة من مطار أنتونوف، شمال غربي كييف. ويؤشر تحركها على تجدد الزحف صوب العاصمة.

من جانبها قالت شركة “ماكسر تكنولوجيز” التي التقطت الصور، إن أجزاء من القافلة العسكرية الروسية كانت تتمركز في ضواحي كييف. فيما توغلت أجزاء أخرى من القافلة شمالاً، بينما اتخذت المدفعية وضع إطلاق النيران.

في حين وقعت تفجيرات بأنحاء أخرى من مدن أوكرانية، حسبما أفادت تقارير إعلامية. ومن ذلك استهداف مطار ومصنع محركات نفاثة في لوتسك شمال غربي البلاد.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، إنّ القوات المسلحة الروسية تقدمت 21 كيلومتراً في عمق أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن كوناشينكوف أنّ القوات المسلحة الروسية “وصلت إلى بلدات نوفودونيتسكي ونوفومايورسكوي وبافلوفكا، وتواصل الهجوم على جبهة واسعة، على أكثر من جناح، مع مجموعة القوات العسكرية لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما أعلنت الوزارة تدمير القوات الجوية مطاراً عسكرياً في مدينة فاسيلكوف، ومركزاً رئيسياً للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري.

وأضاف: “القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وأنّه في المجموع، تمّت إصابة 3491 منشأة أثناء العملية، وتدمير 123 مركبة جوية من دون طيار، و1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و115 نظام إطلاق صواريخ متعدداً، و 423 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 934 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

وتابع المتحدث الروسي: “خلال الليلة الماضية، أسقطت الطائرات والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية 5 طائرات من دون طيار في الجو”.

وحذّر كوناشينكوف، أمس الجمعة، من أنّ أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف، والتي أرسلت من الغرب، تشكل تهديداً بشنّ هجمات إرهابية على الطائرات المدنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس، تدمير 82 هدفاً تابعاً للجيش الأوكراني، إضافة إلى تدمير مجموعة طائرات مسيّرة.

وأكدت روسيا أنّها لا تزال تحاصر مدينة ماريوبول، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، متهمةً القوميين المتطرفين الأوكرانيين بتلغيم طرق المدينة، وإطلاق النار عشوائياً في الشوارع.

وأحكمت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الجمعة، السيطرة على مدينة فولنوفاخا في إقليم دونيستك، بعد معارك ضارية استمرت عدة أيام، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بسماع صفارات الإنذار في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكر عدد من الوسائل الإعلامية أنّ صفارات الإنذار دوّت في العاصمة كييف، ومدينة لفوف الغربية، وخاركيف، وتشيركاسي، وكذلك في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر أوكرانية إنّ القوات الروسية “أعادت تنظيم صفوفها يوم أمس الجمعة لشنّ هجوم محتمل على كييف، حيث أظهرت صور الأقمار الاصنطاعية قيام تلك القوات بإطلاق نيران المدفعية أثناء تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية”.

وقال الجيش الأوكراني على “فيسبوك”، اليوم السبت، إنّ الهجمات التي تشنها القوات الروسية مستمرة في أوكرانيا، وإنّ “هجوماً على الجانب الشمالي من العاصمة كييف حقق نجاحاً جزئياً”.

وتابع: “القاذفات الاستراتيجية الروسية تهاجم مدن لوتسك ودنبرو وايفانو-فرانكيفسك بصواريخ كروز”.