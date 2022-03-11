“الإدارة المحلية” تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض الجوي

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من ليلة (الخميس على الجمعة) وحسب تطورات حالة المنخفض الجوي السائدة.

وطلبت من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:064631987 مباشر064622372 مباشرالمقسم: 4641393-06فرعي (421) فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:064650239064652269–(بترا)

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