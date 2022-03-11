بالارقام.. هذا هو حجم التبادل التجاري الأردني مع روسيا وأوكرانيا

بلغ حجم التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) للأردن مع روسيا وأوكرانيا خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي 308.1 ملايين دينار، وفق بيانات لغرفة تجارة عمّان اطلعت عليها قناة “المملكة”.

وبحسب البيانات، فإن الميزان التجاري يميل لصالح روسيا وأوكرانيا بقيمة 298.3 مليون دينار، فيما تتنوع السلع المستوردة من حبوب وزيوت وحيوانات حية وغيرها.

والميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

روسيا

يستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).

أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وروسيا الاتحادية في 21 آب/ أغسطس 1963 على أسسٍ متينة من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل.

ويرتبط الأردن وروسيا بالعديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي كان لها دور بارز في تمتين العلاقات بين البلدين وبناء شراكة حقيقية واستراتيجية في المجالات المختلفة، وهناك لجنة أردنية روسية مشتركة تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة.

وفيما يخص حجم التبادل التجاري بين الأردن وروسيا فقد بلغ عام 2020 نحو 189.4 مليون دينار (1.8 صادرات و187.6 مستوردات) وبذلك يكون الميزان (المستوردات مطروح منها الصادرات) يميل لصالح روسيا بقيمة 185.8 مليون دينار.

كما بلغ التبادل التجاري خلال الشهور 11 الأولى من العام الماضي 182.8 مليون دينار (1.4 صادرات و181.4 مستوردات) بعجز لصالح روسيا 180 مليون دينار.

وبمتابعة أبزر السلع التي تم استيرادها من روسيا أظهرت البيانات أنها كانت الحنطة القاسية (قمح) لغير البذار بقيمة 63.1 مليون دينار فيما كانت أعلى سلعة مصدرة لها هي حبر الطباعة عدا الأسود بقيمة 458.7 ألف دينار.

أوكرانيا

وبالذهاب إلى العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا تظهر البيانات أن أهم المستوردات الأردنية من أوكرانيا بحسب القيمة المستوردة للعام 2020 هي (الحبوب، الزيوت الحيوانية والنباتية، حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الكبريت) فيما أهم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا حسب القيمة المصدرة التمر المجفف.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 141.2 مليون دينار (1.1 صادرات و140.1 مستوردات)، بلغ العجز لصالح أوكرانيا 139 مليون دينار، وكانت أعلى سلعة تم استيرادها في ذلك العام هي الحبوب بقيمة 52.1 مليون دينار.

اعترف الأردن باستقلال أوكرانيا في 28 كانون الأول لعام 1991. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 19 نيسان لعام 1992 عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية. بدأت قنصلية أوكرانيا عملها في الأردن في كانون الثاني لعام 2002، وفي شباط 2003 تم تحويل القنصلية إلى سفارة أوكرانيا في الأردن.

كما بلغ التبادل التجاري خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي نحو 125.3 مليون دينار (صادرات 3.5 مليون ومستوردات 121.8 مليون) وبذلك يميل الميزان التجاري لصالح أوكرانيا بقيمة 118.3 مليون دينار.

وكانت أعلى سلعة تم استيرادها خلال الشهور 11 الأولى من العام الماضي زيت بذور عباد الشمس بقميه 24.2 مليون دينار وأعلى سلعة تم تصديرها هي الأدوية بقيمة 2.8 ملايين دينار.

بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، 5997.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 18.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري للتجارة الخارجية.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.4% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية.