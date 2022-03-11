شباب المقاومة في الضفة يشتبكون فجر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال لدى مهاجمتها مدبنتي جنين وطولكرم

الضفة المحتلة – صفا

تصدى مقاومون، فجر اليوم الجمعة، بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطولكرم.

وذكر شهود عيان أن اشتباكات مسلحة اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

وانتشرت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في بلدة جبع التي تتعرض لاقتحامات ومواجهات متكررة.

وفي طولكرم أطلق مقاومون الرصاص بكثافة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالقرب من ميدان الشهيد زياد دعاس في طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت تجاه الشبان، بينما رد مقاومون بإطلاق الرصاص صوب القوة المقتحمة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتــلال منطقة جبل الرحمة بمدينة الخليل، وقرية التوانة في مسافر يطا.