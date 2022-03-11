أجواء باردة جداً ورياح عاصفة وأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالثلج والبرد احيانا في شمال ووسط المملكة طوال اليوم الجمعة
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جرينتش+2 11:46
شباب المقاومة في الضفة يشتبكون فجر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال لدى مهاجمتها مدبنتي جنين وطولكرم
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