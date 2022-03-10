كتلة هوائية باردة وممطرة تسود المملكة اليوم الخميس وتتعمق غدا

تتأثر المملكة، اليوم الخميس، بمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة ليلاً، وتكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتدريجياً يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، مع خطر تشكل السيول أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وفي خليج العقبة، تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في ساعات الليل، وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً على المملكة يوم الجمعة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بزخات من البرد، كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات خفيفة من الثلج، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتدريجياً في ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وتبقى الاجواء يوم السبت، باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم المنخفضة، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الأحد، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 2، وفي مرتفعات الشراة 14 – 2، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 13 – 6، وفي الاغوار الشمالية 18 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 22 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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