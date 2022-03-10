الجيش الروسي يغذّ الخطى نحو الانتصار، ويحقق تقدماً سريعاً نحو العاصمة كييف التى باتت على بُعد بضعة كيلومترات فقط
أهم العناوين
جرينتش+2 07:49
المعامل الأمريكية تنفذ مشروعا في اوكرانيا وجورجيا بالقرب من روسيا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني