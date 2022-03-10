التعليم العالي: السماح للطلبة الأردنيين في أوكرانيا بالانتقال لجامعات أخرى

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يمنع من انتقال الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والذين عادوا إلى أرض المملكة لإكمال دراستهم في أي جامعات أخرى خارج الأردن، شريطة أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية تعترف بهذه الجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عددا من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والذين عادوا إلى أرض المملكة مؤخراً، تقدموا بطلبات للسماح لهم بإكمال دراستهم في جامعات أخرى خارج المملكة، حيث يمكن للطلبة التعرف على الجامعات المعترف بها من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities.

وبينت الوزارة بأنها تتابع، من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، اليوم، أن الوزارة تؤكد على ضرورة التزامهم بكافة التعليمات التي تصدر من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما دعت الوزارة الطلبة للمسارعة في التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها بهدف حصر أعدادهم وجامعاتهم، وتخصصاتهم، ومستوياتهم الدراسية من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/ukraine.

وأضافت الوزارة بأن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة، وتحقيقاً لمصلحة هؤلاء الطلبة وتسهيلاً عليهم نظراً للظروف الاستثنائية التي يمرون بها، فإنها ستنظر في إعفاء الذين يقومون بإدخال بياناتهم على المنصة الإلكترونية من شرط دراسة 50 بالمئة من الساعات المعتمدة للخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرجون منها، مما سيسهل عليهم الانتقال إلى جامعات غير أردنية أخرى ويقلل من خسائرهم الأكاديمية.

وتجدر الإشارة إلى أن 271 طالباً وطالبة سجلوا بياناتهم حتى تاريخ اليوم على المنصة الإلكترونية غالبيتهم يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.