إحباط تهريب مخدرات مخبأة في أحشاء شخصين بمطار الملكة علياء

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب 2 كغم من الكوكايين تم إخفاؤها بأحشاء شخصين من جنسية أجنبية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في مطار الملكة علياء الدولي محاولة تهريب 2 كغم من الكوكايين المخدر مخبأة داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي، إن إدارة مكافحة المخدرات تابعت معلومات توافرت لديها حول نية أجنبيين قادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي، تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث حُدد موعد وصول المشتبه بهما وألقي القبض عليهما لدى وصولهما مطار الملكة علياء الدولي.

وأوضح أنه بعد تفتيشهما والكشف عليهما بواسطة الأجهزة اللازمة اكتُشف وجود كميات من المواد المخدرة (كوكايين) داخل أحشائهما، وجرى إخراجها بالطرق الطبية، وقُدرت بـ 2 كغم.

وأشار الى أنه وبمتابعة التحقيق حُددت هوية الشخص الذي كان يفترض أن يتسلم المواد المخدرة داخل المملكة وهو من جنسية عربية وألقي القبض عليه وأودعت القضية لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وشدّد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، على أن المديرية لم ولن تتهاون مع أية محاولة لتهريب أو إدخال هذه السموم إلى الأراضي الاردنية، وتسخر لهذا الواجب إمكاناتها وقدراتها الفنية والاستخبارية كافة، وستضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه الخروج على القوانين وإفساد المجتمع بهذه الآفة.

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