وزارة الخارجية تتابع انقطاع التواصل بين اردني في أوكرانيا وذويه

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم ابو الفول أن الوزارة تتابع المعلومات التي وردت إليها حول انقطاع التواصل بين مواطن أردني مقيم في مدينة ماريبول الأوكرانية وذويه.

وأضاف في تصريح لوكالة (بترا)، أن الوزارة تسعى من خلال جميع الوسائل والاتصالات المتاحة، والقنوات الدبلوماسية لمعرفة مصيره والتمكن من التواصل معه، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة هي من قبل ذويه.

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