على حافة الهاوية: الوضع الحرج لنظام التعليم في لبنان

اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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