سلف شرائية لمتقاعدي الضمان من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية برمضان

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص سلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لغايات شراء السلع من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أنه سيتم تخصيص مبلغ (100) دينار لمن يقل راتبه عن (300) دينار، ومبلغ (150) دينارا لمن يتراوح راتبه بين (300- 500) دينار، ومبلغ (200) دينار لمن يزيد راتبه عن ذلك، وذلك لشراء هذه السلع، وسيتم تقسيط هذه المبالغ على المتقاعدين على 9 أشهر ودون ترتيب أية فوائد .

وبينت المؤسسة أن هذا القرار يشمل الأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى، وأن تقديم طلبات الاستفادة من هذه السلف سيكون من خلال إدارات فروع المؤسسة ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وسيتم الحصول مباشرة على كوبونات الشراء عند تقديم الطلب، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/3/21.

وجاء هذا القرار بهدف مساعدة المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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