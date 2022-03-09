اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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جرينتش+2 07:16
في تعقيب على تصريحات زيلينسكي المتناقضة.. زاخاروفا تعلن انه لا يمكن الاعتماد عليها بسبب “حالته غير المتزنة”
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