إقرأوا على مكانة أمريكا السلام، ما دام أزلامها في السعودية والامارت شقّوا عصا الطاعة، ورفضوا الرد على مكالمات بايدن

اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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