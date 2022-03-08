رحلة الصعود.. تحويل مذكرات عمر الشريف لمسلسل درامي متميز



كشف السيناريست المصري، هيثم دبور عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي الراحل عمر الشريف إلى عمل درامي يعرض قصة حياته، ومشوار صعوده للعالمية.

وقد نشر دبور، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للفنان عمر الشريف، وعلق عليها قائلًا: “بيان إعلامي.. حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي.. وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف نجل عمر الشريف.. وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة”.

وأضاف: “وكان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود.. واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.. ويقول دبور إن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين.. وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة”.

وتابع: “من ناحيته أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية.. عبر إنتاج يليق بذكراه.. ويعكس مكانته في تاريخ السينما”.