بعدما وقعت الفأس في الرأس.. العميل الذليل زيلينسكي يعلن أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إي بي سي” (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.

وحين سُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.، قال: “بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا”.

وشدد على أن أوكرانيا لن “تركع على ركبتيها” لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.

كما أكد زيلينسكي أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.

وبحسبه، فإن “اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، وكذلك المسؤولية بما في ذلك على الدول الغربية”.

وفي وقت سابق، قال إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.