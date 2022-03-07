يحدث بمجلس النواب.. الدغمي يهدد سميرات بتحويله للجنة السلوك

لوح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بتحويل النائب رائد السميرات إلى لجنة السلوك.

جاء كلام الدغمي بعد منحه إذن الحديث للنائب السميرات بحجة التزام الأخير بحضور مراسم عزاء لأحد معارفه، لكن سميرات رد بأنه لا يرغب بمغادرة الجلسة، طالبا من الدغمي لعدم استفزازه تحت القبة، الأمر الذي أثار حفيظة الدغمي ليلوح بتحويله لجنة السلوك.

وقال الدغمي مخاطبا النواب: “للصبر حدود، أنا اتحمل من هذا الزميل ما لم اتحمله، لكن بعد مدة سأطلب منكم إحالته للجنة السلوك إذا بقي يستفز بهذه الطريقة”

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