اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
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جرينتش+2 07:13
وشهد شاهد من اهلها.. بينيت يعترف بعد لقاء بوتين “انه ليس متآمرا أو غير عقلاني أو يعاني من نوبات غضب”
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