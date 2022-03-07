وزارة الخارجية: أوكرانيا توقف خطة إجلاء المدنيين من مدينة سومي

تابعت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في أنقرة الاتصالات، ليلة امس الأحد، مع الجهات كافة؛ بما فيها وزارة الخارجية الأوكرانية، والسلطة المحلية في مدينة سومي الأوكرانية، ومع نقاط الاتصال من الجالية الأردنية ومع سفراء دول عربية مقيمين في أوكرانيا، بهدف متابعة ما ورد من معلومات من أوكرانيا، بشأن عملية إجلاء للطلبة من جنسيات عدة.

ومن خلال متابعة الوزارة الحثيثة، وجمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية، علمت الوزارة اليوم الاثنين، من أوكرانيا أنه تمّ إجراء تغيير على خطة الإجلاء وتجميدها حالياً.

ونصحت السلطات الأوكرانية الطلبة باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في مدينة سومي.

وتستمر الوزارة، بالاتصالات مع الأطراف كافة؛ للوقوف على آخر المستجدات، والضغط لتوفير الوسائل الآمنة لنقل الطلبة الأردنيين، وضمان سلامتهم في حال تمّ اتخاذ القرار بالبدء في عملية الإجلاء بأي وقت.