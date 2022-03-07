اردوغان "المتباكي على فلسطين" يستقبل الرئيس الإسرائيلي بمراسم رسمية باذخة لدى وصوله انقرة اليوم الاربعاء/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:13
وزارة الخارجية: أوكرانيا توقف خطة إجلاء المدنيين من مدينة سومي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني