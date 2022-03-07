رحيل المفكر الكويتي أحمد الخطيب، احد رجالات الزمن القومي والخط الناصري المجيد

انتقل الى رحمته تعالى، امس الأحد، الرمز الوطني الكويتي الدكتور “أحمد الخطيب”، أحد أبرز رجال السياسة والفكر في الدولة الخليجية والساحة العربية، عن عمر يناهز 95 عاما.

ويعد “الخطيب”، من رواد الحركة السياسية الكويتية، ومؤسسي حركة القوميين العرب وانصار العهد الناصري في الساحة الخليجية، ولا تزال بصماته حاضرة إلى يومنا هذا في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية الكويتية.

وقد نعى سياسيون وناشطون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الفقيد احمد الخطيب، مستذكرين مآثر الراحل، خاصة في دفاعه عن الدستور الكويتي والحريات العامة والخط العروبي.

“المجد” الناصرية العروبية تترحم على هذا القطب القومي الكبير، وتتقدم من اهله ورفاقه بخالص العزاء وصادق المواساة.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

🔴إنا لله وإنا إليه راجعون #أحمد_الخطيب 95 عاماً في ذمة الله

رحمه الله وغفر له.

رحل بعد عمر مديد من العطاء

🚨أول طبيب كويتي ومن مؤسسي المنبر الديمقراطي وحركة القوميين العرب.

كان نائب رئيس المجلس التأسيسي ونائب في مجالس الأمة.

أعتزل العمل السياسي عام 1996.

تغمده الله بواسع رحمته pic.twitter.com/FHyrQEBPZJ — عبدالله الشايجي (@docshayji) March 6, 2022