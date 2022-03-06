رافضا التطبيع مع الاحتلال.. الرأي العام الاردني يؤكد أن إسرائيل وأمريكا هما الأكثر تهديداً لأمننا الوطني

نفذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعا حول “السياسية الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية” والذي يعد الأول والأشمل لقياس معرفة المواطنين الأردنيين بالسياسة الخارجية الأردنية ومدى اطلاعهم ورضاهم عنها، ضمن سلسلة نبض الشارع الأردني- المؤشر الأردني التي يجريها المركز، والتي تتضمن قياس آراء الشارع الأردني ومعرفتهم واطلاعهم على القضايا المستجدة التي تجري في الأردن والمنطقة.

وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة 15-22/2/2022 على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والاقاليم والفئات العمرية والتعليمية.

وشملت الدراسة عدة عناوين اهمها: قضايا الشرق الاوسط، العلاقات الأردنية الاقتصادية، السياسة الخارجية الأردنية: المتابعة، المعرفة، تقييم الاداء،

الأردن ودول العالم، العلاقات الأردنية الاسرائيلية، العلاقات الأردنية الامريكية .

وبينت الدراسة أن الأردنيين غير مهتمين بالسياسة، ويهتم بها فقط (25%)، وثلث (33%) المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.

والغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط وتحتاج الى حل، وفقط (12%) يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وبحاجة الى حل.

وفي الدراسة اعتبر الأردنيون أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للوطن العربي (46%)، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (10%) لكل منهما.

ويرى الأردنيون أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للأمن الوطني الأردني، حيث يعتقد (32%) من الأردنيين بذلك، تليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (5%) لكل منهما.

ويعتقد 48% من الأردنيين أن إسرائيل هي الأكثر مسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (11%) و(10%) على التوالي.

العلاقات الأردنية الاقتصادية

السعودية هي الدولة العربية الأكبر دعماً اقتصاديا للأردن (37% من الأردنيين يعتقدون ذلك)، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً اقتصادياً للأردن يليها الامارات العربية المتحدة وقطر (11%) لكل منهما، وبريطانيا (6%).

السعودية هي الدولة المفضلة عند غالبية الأردنيين لبناء وتقوية العلاقات الاقتصادية معها في المستقبل، يليها: تركيا، وقطر، ومصر، والعراق، والامارات، وسورية.

السياسة الخارجية الأردنية: المتابعة، المعرفة، تقييم الاداء

الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) لا يعرفون من هو وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الحالي.

أكثر من نصف الأردنيين لا يعرفون فيما إذا كانوا راضيين أو غير راضيين عن السياسة الخارجية الأردنية، وفقط (35%) من الأردنيين أعربوا عن رضاهم عن السياسة الخارجية الأردنية.

الغالبية العظمى من الأردنيين (86%) لا يعرفون من يصنع السياسة الخارجية في الأردن، و(6%) يعتقدون أن سفراء الأردن في الخارج هم من يصنعونها.

غالبية الأردنيين (73%، 74%) يعتقدون أن وزارة الخارجية الأردنية والسفارات الأردنية في الخارج تقوم بعمل جيد في متابعة شؤون المغتربين الأردنيين في الخارج.

الأردن ودول العالم

بالنسبة للأردنيين، فإن السعودية هي من أبرز حلفاء الأردن في الإقليم، تليها قطر والامارات العربية المتحدة. وكذلك فإن السعودية هي الدولة الأكثر مشاركة للأردن في المصالح السياسية الخارجية، تليها مصر والامارات العربية المتحدة.

بالنسبة للأردنيين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أبرز حلفاء الأردن في العالم، تليها بريطانيا. كما ان الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية التي يشاركها الأردن معظم مصالح السياسة الخارجية، تليها بريطانيا.

تركيا هي الدولة الأولى التي يرغب الأردنيون بتعميق التعاون معها في المستقبل (20%)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (11%)، ومن ثم السعودية (9%)، وقطر (5%)، والأمارات (4%).

أكثر من ثلث الأردنيين (39%) يصفون موقف الأردن “بالمحايد” تجاه الحرب في اليمن، والاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية والامارات والوضع في ايران.

نصف الاردنيين تقريباً (47%) يصفون موقف الأردن من الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي بأنه “منفعل”.

غالبية الأردنيين (81%) يدعمون قيام الأردن بدور فاعل في الجهود الإقليمية والعالمية في قضايا: الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والازمة السورية. بينما تدعم غالبية الأردنيين أن يلعب الأردن دوراً ثانوياً (حيادياً) في: الحرب في اليمن، الأزمة في السودان، التوتر الروسي-الاوكراني.

العلاقات الأردنية الاسرائيلية

نصف الأردنيين تقريباً (48%) يصفون العلاقات الأردنية-الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بالجيدة، وغالبية الأردنيين (53%) يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل، بينما (81%) من الأردنيين يعارضون تطبيع العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل.

نصف الأردنيين تقريباً (44%) يدعمون حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967 لأنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويعتقد (42%) من الأردنيين أن هذا الحل هو الأكثر واقعية، بينما يعتقد (13%) أنه لن يكون هنالك حل على الاطلاق للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

العلاقات الأردنية الامريكية

رغم أن غالبية الأردنيين (81%) يعتقدون أن العلاقات الأردنية الأمريكية جيدة في المرحلة الحالية، الا أن (88%) من الأردنيين غير راضيين عن السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي، و13%) من الأردنيين فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة الامريكية جادة في إيجاد حل لهذا الصراع، ومع ذلك فإن (55%) من الأردنيين يدعمون تعزيز وتقوية العلاقات الأردنية الامريكية.