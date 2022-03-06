ايضاح حول المشروعات الزراعية الموجودة في منطقة الديسي/ رم

اكدت وزارة المياه مجددا ان المشروعات الزراعية الموجودة حاليا في منطقة الديسي/ رم جنوب المملكة، تقوم باستثمارات زراعية تتبع لشركة واحدة ولديها 27 بئرا مرخصة، يعمل منها 21 بئرا ويوجد عليها عدادات يتم متابعتها واخذ قراءاتها دوريا.

وأضافت، ان الشركات الاخرى شركات حكومية وعددها 3 ولم تبدأ عملها حتى الآن، مبينة ان كميات المياه المستخرجة من جميع الآبار في المنطقة لا تزيد على 25 مليون م/3 سنويا، ويتم محاسبتها واستيفاء اثمان المياه منها اولا بأول.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد الى فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي معلومات غير دقيقة، حول كميات المياه المستخدمة بمشروعات زراعية، سبق وأن اوضحت وبينت عدم صحته مرات عديدة وآخرها قبل اسبوع، داعية الى توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، والتأكد من المعلومات التي يتم تداولها والتحقق منها من مصادرها الرسمية.

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