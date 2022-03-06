"الصحة" تُسجل 97 وفاة و39979 إصابة كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح مجموع الوفيات 13882 والاصابات 1,654,677
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المجد لكل مثقف عربي باسل.. خمس سنوات على اسـتشـهاد “المثقف الفلسطيني المشتبك” الثائر باسـل الأعـرج
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