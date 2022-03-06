استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه شرطيين إسرائيليين عند باب “حطة” أحد أبواب الأقصى صباح اليوم الاحد

القدس: أطلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، النار على شاب فلسطيني، بعد طعنه شرطيَين، وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة. وتركته ينزف دون تقديم العلاج له،

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها أطلقوا النار على فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن، لاثنين من جنودها، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأشارت الشرطة إلى أن إصابة عنصري الأمن، وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة.

وقالت الشرطة إنها “حيّدت” منفذ عملية الطعن، البالغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان مدينة القدس، دون تحديد حالته الصحية.

وتداول صحفيون وناشطون فلسطينيون في القدس، مقطعا مصورا، لمنفذ عملية الطعن قرب بابي حطّة والأسباط، ملقى على الأرض.

وبحسب شهود عيان، فقد اُستدعيت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، حيث أغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وقد قام خبير المتفجرات التابع للشرطة بعمليات احترافية للتأكد من سلامة الوضع في المنطقة، فيما ووصل قائد لواء القدس، دورون تورجمان إلى مكان الحادث، وهو يقوم حاليا بإجراء تقييم للوضع.

وأفاد موقع “0404” العبري، فجر اليوم الأحد، عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية في عملية طعن عند باب الأسباط في القدس ، وبأنه تم إطلاق النار على الشاب المنفذ لعملية الطعن.

وقد أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بهذه العملية البطولية فجر اليوم بالقدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة جنديين صهيونيين واستشهاد المنفذ.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي على لسان ناطقها عن مدينة القدس، محمد حمادة بأن العملية رد طبيعي على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد المرابطين وأهلنا في القدس وعموم الضفة العربية المحتلة.

وتابع حمادة:” إننا وإذ نزفّ منفذها البطل الذي ارتقى إلى الله شهيدًا، وكتب اسمه بأحرف من نور في سجّل الشهداء الأبرار، لندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر إلى مواصلة تصعيدهم ومواجهتهم الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات، حتى ردعه وكبح جماح عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.