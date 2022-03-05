وزارة الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا، ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت بتوقيت موسكو.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: “روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدنتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو”.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن”.

وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.

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