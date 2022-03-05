مصدر روسي: أمنيون أوكرانيون يزورون مع ضباط أتراك شمال سوريا المحتل لتجنيد مسلحين موالين لتركيا للقتال في اوكرانيا
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جرينتش+2 09:41
وزارة الدفاع الروسية تعلن، مساء اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة
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