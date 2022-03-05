وزارة الخارجية: لا أردنيين بمدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الاوكرانيتين

اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن سجلات خلية الأزمة بالوزارة لا تشير إلى وجود أي أردنيين مسجلين بمدينتي ماريوبول وفولنوفاخا في أوكرانيا.

وأشارت الأنباء إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المدينتين وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين المقيمين فيهما.

واوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرارها بالتعاون مع السفارتين في أنقرة وموسكو بإجراء الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية للدفع باتجاه توفير ممرات آمنة للأردنيين في مدينتي سومي وخاركوف، حيث تم تزويد الجهات المعنية بقائمة محدثة تتضمن أسماء الأردنيين هناك استعدادا لأي اتفاق قد يتم بهذا الخصوص.

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