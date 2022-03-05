كتلة هوائية لطيفة الحرارة مرافقة لمرتفع جوي اليوم السبت

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتسود أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة بوجه عام ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً في خليج العقبة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر المملكة يوم الأحد، بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 6-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بصورة عامة ومغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال سقوط زخات من المطر على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، مع تحذير من خطر تدني مدى الرؤية وانعدامها أحياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح والعواصف الرملية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء دافئة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 9، وفي مناطق السهول 17 – 11، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.

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