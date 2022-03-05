بوتين يُعري الغرب يوماً بعد آخر، ويكشف إفتقاده لروح القتال، وإعتماده على وكلائه وعملائه لتنفيذ مآربه وخدمة مخططاته
أهم العناوين
جرينتش+2 05:30
بوتين يُعري الغرب يوماً بعد آخر، ويكشف إفتقاده لروح القتال، وإعتماده على وكلائه وعملائه لتنفيذ مآربه وخدمة مخططاته
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني