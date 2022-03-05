ارتفاع معدل الهطول المطري التراكمي إلى 69.5% من المعدل السنوي

قالت وزارة المياه والري، اليوم السبت، إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الأمطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح امس الجمعة إلى 69,5% نحو 5700,5 مليون م3 من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8,1 مليار م3.

وأضافت الوزارة في بيان، أن ” اعلى نسبة هطول قد سجلت، خلال الـ 24 ساعة المرافقة للمنخفض الجوي حتى صباح الجمعة، في إربد /الحصن 24,4 ملم، حيث بلغ تخزين السدود الحي صباح السبت 82,603 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 29,4 %”.

وحول معدلات الهطول، بينت الوزارة أن محطات الرصد التابعة لها سجلت خلال المنخفض الأخير حتى صباح الجمعة في محافظة العاصمة 10,1 ملم، البلقاء 11,6 ملم، مأدبا 1,5 ملم، الزرقاء 3,1 ملم، جرش 12,7ملم، المفرق 1,9 ملم، إربد 13,3 ملم، عجلون 17,9 ملم، الكرك 0 ملم، الطفيلة 0,3 ملم، معان 0 ملم، العقبة 0,1 ملم.

وأوضحت أن نسبة الهطول المطري في المملكة بلغت حتى صباح الجمعة من المعدل العام للهطول طويل الأمد في إربد 85,8 %، عجلون 76,6 %، جرش 45,7%، المفرق 47,2 %، العاصمة عمان 85%، السلط 91%، مأدبا 59 %، الكرك 53,1%، الطفيلة 38,3%، الشوبك 37%، معان 61%، العقبة 183,8%.