قراءة سياسية.. ابن سلمان يسترضي اسرائيل ويهادن ايران وبستهين ببايدن لحساب ترامب وحزبه

استخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لغة غير معتادة، في حديثه عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبديا عدم اهتمامه بأي سوء فهم قد يكون موجودا بينهما، معلنا أن بلاده قد تختار تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة.. فقد بدى ولي العهد السعودي غاضبا من إدارة بايدن، حيث تجلى ذلك واضحا خلال هذه المقابلة مع المجلة الأمريكية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأميركية نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنّ بلاده لا تنظر الى إسرائيل “كعدو” بل “كحليف محتمل”. وكان بن سلمان يرد على سؤال عما إذا كانت بلاده ستحذو حذو دول عربية أخرى أقامت خلال السنتين الماضيتين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال ولي العهد السعودي الذي يُنظر اليه على نطاق واسع على أنه القائد الفعلي لبلاده، وفق نص المقابلة الكامل الذي نشرته الوكالة باللغتين العربية والانكليزية، “إننا لا ننظر الى إسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”، من دون أن يوضح ما هي هذه القضايا.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي رعى اتفاقات التطبيع الأخيرة، قد قال إن السعودية ستكون بين الدول العربية اللاحقة التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وقد حازت هذه التصريحات، التي أدلى بها ابن سلمان حول إسرائيل ونظرة المملكة لها، على اهتمام واسع في وسائل الإعلام المختلفة.

وعلّق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على هذه التصريحات عبر حسابه في تويتر. قائلا : “من الآن وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وتوجهات المملكة العربية السعودية”

وفي شأن اخر، قال ابن سلمان إنه “ببساطة لا يهتم”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه. وأضاف أنه يتعين على بايدن التركيز على مصالح أمريكا.

ومنذ تولي بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021، تعرضت العلاقة الاستراتيجية القائمة منذ فترة طويلة بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وواشنطن لضغوط بسبب سجل الرياض المتعلق بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وأشار ولي العهد في تصريحات منفصلة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في السعودية إلى أن بلاده قد تختار تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة. ولدى سؤاله خلال المقابلة مع المجلة عما إذا كان بايدن يسيء فهم أمور عن ولي العهد قال الأمير “ببساطة لا أهتم”. وقال إن الأمر يرجع لبايدن “في التفكير في مصالح أمريكا”.

وأضاف أنه ينبغي للبلدين ألا يتدخلا في الشؤون الداخلية لبعضهما. وأضاف الأمير “ليس لنا الحق في أن نعطيكم محاضرات في أمريكا… ونفس الشيء بالنسبة لكم”.

ونشرت إدارة بايدن تقريرا للمخابرات الأمريكية يفيد بتورط ولي العهد في قتل خاشقجي وهو ما ينفيه الأمير محمد. كما تضغط واشنطن على الرياض من أجل الإفراج عن سجناء سياسيين.

وقال ولي العهد إنه شعر بأن حقوقه هو انتهكت باتهامه فيما يتعلق بالقتل الوحشي وتقطيع جثة خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية السعودية في إسطنبول. وقال “أشعر أن قانون حقوق الإنسان لم يطبق معي… البند 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وتسبب قتل خاشقجي في تشويه الصورة الإصلاحية التي كان ولي العهد يحاول ولي العهد رسمها لنفسه في الغرب. ولدى سؤاله عما إذا كان الحكم في السعودية قد يتحول إلى ملكية دستورية رد ولي العهد بالرفض، وقال “السعودية مؤسسة على الملكية المحضة”.

وأضاف الأمير محمد للمجلة أن هدف الرياض هو الحفاظ على علاقتها “القوية والتاريخية” مع أمريكا وتقويتها. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تصل إلى 800 مليار دولار. وقال الأمير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “كما لدينا فرصة لتعزيز مصالحنا لدينا فرصة لخفضها”.

وعلى الرغم من أن ولي العهد كانت تربط علاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فقد اتخذ خلفه بايدن موقفا أكثر تشددا مع السعودية، واختار حتى الآن التحدث مع الملك سلمان وليس ولي العهد.

كما أعطت إدارة بايدن أولوية لإنهاء الحرب في اليمن التي تدخل فيها تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين الموالين لإيران منذ سبع سنوات. وتسببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى ودفع اليمن لحافة المجاعة.

وحول العلاقة مع ايران، قال بن سلمان، في المقابلة مع “أتلانتيك”، أن “المملكة وإيران جارتان لا يمكن لأحداهما التخلص من الأخرى، لذا فإن الحل يكمن بالتعايش”.

وأضاف: “قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات”، معربا عن أمله في الوصول إلى موقف يكون جيدا يشكل مستقبلا مشرقا للبلدين”.

وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، اعتبر بن سلمان أن “أي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي لنفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم”،