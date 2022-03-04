صحيفة “المجــد” الاردنية تفتقد صديقتها وكالة “سبوتنيك” الروسية.. ولعنة الله على امريكا واوروبا الى يوم الدين

رئيس وزراء أوكراني سابق يلفت الانظار الى الظهور "غير الطبيعي" لزيلينسكي، ويرجّح انه يتعاطى المخدرات/ فيديو
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