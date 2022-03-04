أستراليا (مؤخرة الكرة الارضية) تدرج “حماس” في قائمة التنظيمات الإرهابية

سيدني – وكالات: أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، لتصبح أحدث دولة تقدم على هذه الخطوة.

وكانت هذه الاستراليا، الواقعة في مؤخرة الكرة الارضية، قد أدرجت سابقا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات: “آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة”.

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وأضافت أندروز: “من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال”.

وكانت فصائل فلسطينية قد أدانت في شهر فبراير اعتزام أستراليا تصنيف حركة حماس كـ”منظمة إرهابية”.